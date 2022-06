Man in tractor die ongeluk kreeg op A12 na boerenprotesten is er slecht aan toe

Een van de inzittenden van de tractor die afgelopen woensdag een ongeluk kreeg op de A12 na de boerenprotesten is er slecht aan toe. Dat vertelt de vrouw van de boer tegen Omroep West.

De man (40) ligt nog steeds in het ziekenhuis na een botsing tussen zijn tractor en een vrachtwagen. Zijn vrouw vertelt tegen de regionale omroep dat hij bijna "bijna alles gebroken heeft wat er te breken valt". Zijn situatie is volgens haar zorgelijk. Hij is vannacht geopereerd en moet nog "vele operaties" ondergaan, vertelt ze.

De vrouw en hun 17-jarige dochter zaten ook in de tractor. Zij raakten gewond en zijn inmiddels weer thuis.

Het gezin runt een boerderij in Nieuwerbrug aan den Rijn. Die ligt stil als gevolg van het ongeluk. Een familielid startte daarom een crowdfundingsactie. Vanochtend was al meer dan 70.000 euro opgehaald voor het boerengezin.

Stroe

Het ongeluk tussen de tractor en de vrachtwagen gebeurde woensdagmiddag op de A12 bij Ede. Het drietal was op weg naar huis na de boerenprotesten in het Gelderse Stroe. Daar kwamen tienduizenden boeren samen om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen.

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie zegt dat onderzoek nog enige tijd kan duren. Er worden getuigen gehoord en er wordt onderzoek naar het wegdek en de voertuigen gedaan.