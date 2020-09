Dode en zeven gewonden bij mesaanvallen Birmingham, dader spoorloos

In de Engelse stad Birmingham zijn vannacht meerdere mensen gestoken. Een man is aan zijn verwondingen overleden, meldde de politie even na 12.00 uur. Er raakten zeven mensen gewond, van wie twee zwaargewond. De dader is spoorloos.

Bij hulpdiensten kwamen tussen 00.30 uur en 2.20 uur meerdere meldingen van steekincidenten binnen in het centrum van de stad. Ze lijken volgens de politie verband met elkaar te houden.

Het zou gaan om een willekeurige aanslag op mensen. De incidenten lijken volgens de politie niet "haat-gerelateerd" te zijn. Ook zijn er geen aanwijzing dat sprake is van bendegeweld.

Er waren berichten dat er ook was geschoten, maar de politie zegt dat daar geen sprake van lijkt te zijn. Alle slachtoffers hadden verwondingen door een steekaanval.