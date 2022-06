Vanavond op tv: Aanpak arbeidstekort • Holleeder levenslang • Floriade te redden?

Nederlandse bedrijven, ziekenhuizen, de spoorwegen... de gehele Nederlandse economie schreeuwt om personeel. En dat betekent onder meer minder bussen en treinen, omrijden door een gesloten tunnel en extreme drukte op Schiphol. Vandaag komt de minister Sociale Zaken met haar brief aan de Kamer over hoe ze de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Minister Karien van Gennip is te gast.

Holleeder definitief levenslang

Willem Holleeder blijft levenslang in de gevangenis voor het geven van vijf moordopdrachten, waarbij zes slachtoffers vielen. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelt Holleeder vooral op belastende verklaringen van getuigen. Volgens het hof is bewezen dat de moorden op Holleeders aanwijzing werden gepleegd. De advocaten van Holleeder hadden om vrijspraak gevraagd. "Omdat er geen enkel bewijs is dat invulling geeft aan welke concrete rol Holleeder zou hebben gespeeld bij die moorden", aldus advocaat Sander Janssen.

Te gast is procureur-generaal Theo Hofstee. Met hem bespreken we de bewijslast, maar ook de verschillen tussen het tijdperk-Holleeder en tijdperk-Taghi.