Gemengde estafetteploeg naar finale, Van Roon en Busch overleven series 50 meter vrij

De gemengde estafetteploeg heeft bij de WK zwemmen in Boedapest als vierde de finale van de 4x100 meter vrije slag gehaald. Stan Pijnenburg, Tessa Giele, Jesse Puts en Marrit Steenbergen tikten aan na 3.25,86. De VS (3.24,48) haalde als snelste de finale van vanavond.

Eerder op de dag plaatsten Valerie van Roon en Kim Busch zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Van Roon kwam met 25,04 tot de negende tijd en Busch zette met 25,06 de elfde tijd neer. Sarah Sjöström was met 24,40 het snelst.

Bij de vorige WK, drie jaar geleden in Gwangju, ging de wereldtitel op de kortste afstand naar Simone Manuel. De Amerikaanse, die in Zuid-Korea ook goud pakte op de 100 vrij, ontbreekt nu in Boedapest.

Rosey Metz drong op de 50 meter schoolslag door tot de laatste zestien. Ze werd met 30,71 11de op 0,94 van Lara van Niekerk die het snelste was. Anne Palmans redde het niet. Ze werd 21ste met 31,37.