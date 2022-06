Consumentenbond: Transavia moet gedupeerde passagiers meer opties bieden

Transavia moet gedupeerde passagiers bij annulering van hun vlucht meer opties aanbieden dan nu het geval is. Dat zegt de Consumentenbond.

Volgens de bond handelt Transavia tegen de Europese regels in, omdat het gedupeerde reizigers geen vlucht aanbiedt met bijvoorbeeld een andere luchtvaartmaatschappij. Transavia werpt tegen zoveel mogelijk passagiers om te boeken, maar stelt dat er grenzen zijn vanwege het maximale aantal passagiers dat in de zomer vervoerd mag worden.

Alternatief

Transavia annuleert in juli en begin augustus 240 vluchten vanaf Schiphol, omdat de luchthaven een grens heeft gesteld op het aantal vertrekkende passagiers vanwege de personeelsproblemen op de luchthaven. 13.000 boekingen zijn daardoor getroffen.

Volgens Transavia is het voor 30 procent daarvan niet gelukt om een alternatief te vinden. Die passagiers kunnen kiezen tussen de opties om geld terug te krijgen of na de zomer te vliegen.

Volgens de Consumentenbond is dat niet voldoende en moet Transavia de keuze bieden tussen of geld terug, of een andere vlucht op dezelfde dag óf een vlucht op een dag die de passagier kiest.

Als Transavia geen alternatief heeft, moet er desnoods een vlucht met een andere maatschappij aangeboden worden. In dat laatste geval zouden de meerkosten verhaald kunnen worden op Transavia, zegt de organisatie.

Onvolkomenheden

"De Consumentenbond zoekt naar onvolkomenheden, maar we hebben de ruimte niet om iedereen te vervoeren in de zomer", zegt een woordvoerder van Transavia. "We willen ook de verwachtingen managen." De luchtvaartmaatschappij moet van Schiphol minder passagiers vervoeren. "Als we iedereen omboeken gaan we niet in capaciteit terug. Wij balen hier ook van."

Niet alle alternatieven zijn volgens de luchtvaartmaatschappij realistisch. Omboeken van juli naar augustus zou bijvoorbeeld een te groot risico zijn, omdat Transavia nog niet weet hoeveel passagiers in augustus vervoerd mogen worden.

Als klanten zelf een alternatieve vlucht vinden bij Transavia, bijvoorbeeld omdat er plekken vrijkomen van mensen die toch liever hun geld terug willen, kunnen ze contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij, zegt de woordvoerder.