Nederlandse volleyballers herstellen zich in Nations League en winnen van Duitsland

De volleybalmannen van Oranje hebben in de Nations League gewonnen van Duitsland. Nederland had het hele duel de overhand en won verdiend in vier sets: (22-25, 31-29, 25-23, 25-16).

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging donderdag hard onderuit tegen Frankrijk, nadat daarvoor nog zo knap was gewonnen van het sterke Slovenië. Tegen Duitsland werd de vorm van die wedstrijd hervonden.

Op de Filipijnen - in Quezon City - verloor Nederland de eerste set enigszins onnodig, maar daarna groeide het team in de wedstrijd. Duitsland had steeds minder antwoord op het aanvalsspel van de ploeg en zag de tweede en derde set verloren gaan. Nimir Abdelaziz was de grote uitblinker aan Nederlandse zijde.

Oppermachtig

In de vierde en laatste set was Oranje oppermachtig en speelde zich al snel naar een comfortabele marge van een punt of acht. Ook de Duitsers - nummer tien op de ranglijst van de Nations League - leken aan te voelen dat de strijd wel gestreden was, waarna Nederland de wedstrijd rustig uitspeelde.

Oranje stond voor de zege op Duitsland zesde en heeft een plek bij de beste acht nu stevig in handen. Dat geeft recht op deelname aan de kwartfinales van de play-offs.