Partij Boris Johnson raakt twee zetels kwijt in parlement, voorzitter stapt op

De Conservatieve Partij van zittend premier Boris Johnson heeft in het Verenigd Koninkrijk twee zetels verloren bij tussentijdse verkiezingen. In Tiverton-Honiton ging de zetel naar de Liberal Democrats, in Wakefield naar Labour. De tussentijdse verkiezingen werden als belangrijke test gezien voor de partij van Johnson.

De zetel in de noordelijke stad Wakefield was 87 jaar lang in handen van Labour, maar de partij raakte het district in 2019 kwijt aan de Tories. Nu heeft Labour de zetel dus weer in handen. In Tiverton-Honiton, een plaatsje in het zuidwesten waar honderd jaar steevast op de Conservatieve Partij werd gestemd, ging de zetel naar de Liberal Democrats.

De voorzitter van de Britse Conservatieve Partij stapt op na de tegenvallende resultaten. "Onze aanhangers zijn verdrietig en teleurgesteld door de recente gebeurtenissen en ik deel die gevoelens", schrijft Oliver Dowden in zijn ontslagbrief aan premier Boris Johnson, die hij op Twitter plaatste. "We kunnen niet doorgaan zoals we al deden. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen en ik heb geconcludeerd dat, onder deze omstandigheden, het voor mij niet juist zou zijn om deze positie te blijven bekleden."