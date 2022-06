Wekdienst 24/6: Uitspraak in hoger beroep Willem Holleeder • Voetbalvrouwen spelen tegen Engeland

Het weer: verspreid over het land vallen buien, hier en daar nog met wat onweer. In de ochtend trekt de neerslag naar het noorden, vanuit het zuiden breekt af en toe de zon door. Maar later kunnen weer buien vallen. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het gerechtshof Amsterdam doet uitspraak in het hoger beroep in de strafzaak tegen Willem Holleeder, die wordt verdacht van vijf moordopdrachten. De rechtbank legde hem eerder levenslang op. Het Openbaar Ministerie heeft die straf ook in hoger beroep geëist. De 64-jarige Holleeder heeft altijd ontkend.

Het koninklijk gezin laat zich voorafgaand aan de zomervakantie fotograferen door de media. Ook vindt er een persgesprek plaats met de koning, koningin en prinses Amalia.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof doet uitspraak over het inperken van het abortusrecht in de Verenigde Staten. Uit een conceptversie van de uitspraak bleek al dat de meeste opperrechters voor het inperken zijn.

De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de aanloop naar het Europees kampioenschap een oefenwedstrijd tegen Engeland. De oefenwedstrijd is live te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO3. De aftrap is om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Stikstofminister Van der Wal blijft erbij dat het kabinet ingrijpende stikstofmaatregelen moet nemen. In het stikstofdebat herhaalde ze dat de Raad van State in 2019 duidelijk heeft gemaakt dat Nederland te weinig doet om de natuur te herstellen, die door de hoge stikstofuitstoot wordt aangetast.

In de Tweede Kamer en bij boeren leven veel vragen over op welke manier de stikstofuitstoot verminderd moet worden. Minister Staghouwer van Landbouw, die in het debat meer duidelijkheid zou geven over de toekomstperspectieven voor boeren, zegt dat deze hulpplannen nog uitgewerkt moeten worden.

Staghouwer kreeg scherpe kritiek van vrijwel de hele Kamer. Hij had beloofd met een plan te komen dat de boeren perspectief moet bieden. Maar dat is nog niet gelukt. Hij kwam wel met een brief over allerlei bestaande subsidieregelingen, maar die vindt een groot deel van de Kamer onder de maat. GroenLinks-leider Klaver sprak van "broddelwerk". Het kabinetsbeleid kan in grote lijnen wel rekenen op steun van de coalitiepartijen, maar ook die zeggen de uitwerking door de provincies en het perspectief voor boeren de komende maanden kritisch te gaan volgen.