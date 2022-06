Het tempo op training bij Engeland ligt hoger dan bij Nederland, merkt Wiegman

Ze leidde Oranje de afgelopen jaren naar grote hoogte. De Europese titel in 2017, natuurlijk. Maar ook het WK-zilver in 2019 en de kwartfinale van de Olympische Spelen een jaar geleden.

Nu moet de tweevoudig wereldcoach van het jaar in het vrouwenvoetbal het Engelse team naar succes leiden. Op 6 juli begint het EK in eigen land. Wiegman weet maar al te goed hoe het is om succesvol te zijn als gastland. Al merkt ze wel dat het vrouwenvoetbal in Engeland een voorsprong heeft op Nederland.

Exceptionele talenten

"Ik weet niet of je kan zeggen dat alles hier tien keer meer en groter is dan in Nederland. Maar dat alles hier groter is, dat staat wel vast", glimlacht ze. "Het vrouwenvoetbal is hier wat verder ontwikkeld. Ik heb een grotere staf en de afdelingen binnen de FA zijn uitgebreider."

Maar uiteindelijk blijft haar werk hetzelfde en is ze toch vooral met het team bezig. "In Nederland had je een paar exceptionele talenten, in Engeland is de selectie veel breder. Het tempo op de training is daardoor hoger, net als het gemiddelde niveau van de speelsters."

Doordat het aanbod speelsters groter is, waren de keuzes voor Wiegman om tot een EK-selectie te komen ook lastiger. Zo liet ze aanvoerster Steph Houghton, die herstellende is van een zware blessure, thuis.

Bekijk hieronder de voorbeschouwingen op Engeland-Nederland van Mark Parsons en Sherida Spitse, die haar 200ste interland gaat spelen: