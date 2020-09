Hoe Fox News en CNN totaal anders kijken naar 'Kenosha'

President Donald Trump bezocht afgelopen week Kenosha in Wisconsin. Het is de Amerikaanse stad waar het nachtenlang onrustig was, nadat een zwarte man door de politie werd neergeschoten. Twee grote nieuwsmedia, CNN en Fox News, berichten beide over een 17-jarige jongen die zijn wapen oppakt en, naar later blijkt, twee mensen doodt.

CNN daarentegen liet een hoogleraar aan het woord die oproept "het zwijgen van president Trump over het geweld van de 17-jarige" te veroordelen. De zender kaart het disproportionele geweld tegen zwarte Amerikanen aan en wijst naar president Trump.

"Als je kijkt naar de berichtgeving rond Kenosha zie je dat CNN inzoomt op het onrecht dat zwarte Amerikanen wordt aangedaan, terwijl Fox News zich richt op plunderingen. Daar lijkt het alsof het hele land non-stop in de fik staat", zegt correspondent Arjen van de Horst. "Fox News gebruikt het frame: de anarchisten hebben het voor het zeggen en de Democraten laten dit gebeuren."

Propaganda en sensatie

Waar Fox News een propagandazender is, is CNN een sensatiekanaal, aldus Van der Horst: "Verwar het Amerikaanse CNN overigens niet met CNN International, dat kanaal is juist vrij braaf."

Amerika-deskundige Madeleijn van den Nieuwenhuizen woont en werkt in New York en is verbonden aan de City University of New York, maar vanwege de pandemie in Nederland. Over de berichtgeving rond Kenosha zegt ze: "Het is moeilijk te bewijzen dat er een causaal verband is, maar je kunt je voorstellen dat er een link is tussen conservatieve tv-hosts die geweld tegen demonstranten goedpraten, en mensen die zulk geweld vervolgens in de praktijk brengen."

Rivalen

CNN en Fox News liggen al jaren met elkaar in de clinch. Brian Stelter, een bekend gezicht van CNN en een gevestigde naam als media-commentator, lanceerde twee weken geleden het boek "Hoax, Donald Trump, Fox News, and the Dangerous Distortion of Truth", over de innige band tussen Fox News en president Trump.

Fox News-presentator Greg Gutfeld heeft op zijn beurt geen goed woord over voor CNN en Brian Stelter: