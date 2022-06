Holleeder hoort vandaag of hij levenslang in de cel blijft

Na zijn eerdere veroordeling tot levenslang hoort Willem Holleeder vandaag of deze straf definitief wordt. Het gerechtshof in Amsterdam doet uitspraak in het hoger beroep dat Holleeder had aangespannen.

De afgelopen tweeënhalf jaar is het hoger beroep in de zaak-Holleeder vrijwel geruisloos behandeld. Een groter contrast met de zittingen bij de rechtbank in Amsterdam in 2018 is haast niet denkbaar.

Toen was er enorme belangstelling voor het proces en stonden er zelfs lange rijen publiek voor de rechtbank. Op de dagen dat zussen Astrid en Sonja Holleeder moesten getuigen, meldden zich om 04.00 uur al de eerste mensen, die zeker wilden zijn van een plekje in de zittingszaal om de aanvaringen tussen Holleeder en zijn zussen te kunnen meemaken.

De afgelopen zittingen, bij het gerechtshof, bleef de publieke tribune grotendeels leeg. Pers was er nauwelijks. Wat ook uitbleef, waren heftige confrontaties tussen broer en zussen. Zij hadden hun emoties deze tweede keer beter onder controle.

Verbaasd

"Het was destijds natuurlijk een unieke situatie, met de zussen die belastend verklaarden over hun broer", zegt persadvocaat-generaal Dop Kruimel namens het Openbaar Ministerie. "Het heeft ons wel een beetje verbaasd dat er nu zo weinig interesse was."

"De buitenproportionele aandacht die er eerst was, is helemaal weggevallen", constateert ook Sander Janssen, die samen met Desiree de Jonge de verdediging van Holleeder verzorgt. Zo gaat het vaak: als een zaak voor het eerst dient in de rechtbank, is er volop interesse. Bij een hoger beroep zijn alle feiten bekend, ligt er al een vonnis en is de zaak geen nieuws meer.

Marengo

Daarnaast is er een belangrijke oorzaak voor de geringe belangstelling, vermoedt Janssen: het Marengo-proces is ervoor in de plaats gekomen. Kort na de veroordeling van Holleeder werd advocaat Derk Wiersum vermoord. Hij was betrokken bij het proces tegen Ridouan Taghi. Vanaf dat moment verschoof alle aandacht definitief van Holleeder naar Taghi.

Janssen is niet rouwig om de stilte rond het hoger beroep. "Ik kreeg er destijds een infotainment-achtig gevoel bij. Nu ging het gelukkig gewoon over de inhoud."