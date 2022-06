Boy Edgarprijs dit jaar voor jazzfluitist Ronald Snijders

Jazzfluitist Ronald Snijders krijgt dit jaar de Boy Edgarprijs, de belangrijkste Nederlandse prijs in de jazzmuziek. De jury roemt de 71-jarige Snijders om zijn veelzijdigheid, bijvoorbeeld door muziekstijlen uit zijn geboorteland Suriname te vermengen met jazz, funk en soul. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden.

Snijders geldt al meer dan 50 jaar als vernieuwer in het jazzveld, zegt de jury. "Vanuit een sterke liefde voor zijn wortels, startende bij de muzikale erfenis van zijn vader, heeft Snijders een grote nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen. De connectie met de jongere musici is voor hem essentieel. Hij is een genereus musicus die ervoor zorgt dat ook andere musici kunnen stralen."

De jury zegt dat het delen van kennis en inspiratie centraal staat in het werk van Snijders. "Al decennialang staat hij te boek als spilfiguur die generaties, culturen, luisteraars en spelers verbindt."

Ridder

Snijders werd in 2001 ridder in de orde van Oranje-Nassau en kreeg in dat jaar ook de hoogste Surinaamse onderscheiding, ridder in de Ere-Orde van de Gele Ster. Zijn eerste muzikale prijs won hij in 1973, toen hij de persprijs kreeg bij het NOS Jazzconcours in Laren. Daarna speelde hij over de hele wereld.

Ronald Snijders krijgt de prijs in december uitgereikt tijdens een concertavond in Amsterdam. De prijs is vernoemd naar de bekende Nederlandse jazzlegende Boy Edgar (1915-1980).

Ronald Snijders speelde met zijn band in 2017 het nummer Meet the World: