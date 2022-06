Waarschuwing voor onweer leidt tot drukte op Eindhoven Airport

Een waarschuwing voor onweer heeft tot enorme drukte geleid op Eindhoven Airport. Toch waren die wachttijden volgens de luchthaven onvermijdelijk. "Bij dreigend onweer, wordt alles stilgelegd."

Op sociale media klagen reizigers dat ze gisteravond lang moesten wachten op hun koffers, of dat ze ze na het landen lange tijd het vliegtuig niet mochten verlaten. Een reiziger zegt tegen Omroep Brabant dat hij na het landen ruim een uur in het vliegtuig moest blijven zitten. "En niemand vertelde ons in eerste instantie waarom het zo lang duurde."

Die uitleg kwam later alsnog. "Er bleek geen personeel te zijn om de trappen aan te sluiten en ons naar de terminal te begeleiden."

Veiligheid

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport is de enorme drukte vervelend, maar verklaarbaar. "Het heeft te maken met de veiligheidsprotocollen. Wij kregen een onweerswaarschuwing. Op zo'n moment worden alle activiteiten in de open lucht op het platform stilgelegd. Vliegtuigen mogen nog wel landen, maar personeel mag niet meer naar buiten. En dat geldt dus ook voor reizigers."

Volgens de woordvoerder is dit omgeroepen in de terminal. "De mensen die stonden te wachten op een vertrekkende vlucht, wisten daarom wat er aan de hand was. In de vliegtuigen ligt die verantwoordelijkheid bij de gezagvoerder." Of daar steken zijn laten vallen, durft de woordvoerder niet te zeggen. "Ik ben niet in de vliegtuigen aanwezig geweest."