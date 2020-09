Kampeerders Californië met helikopters geëvacueerd vanwege bosbrand

In Californië is met een luchtbrug een reddingsoperatie in gang gezet om campinggasten te evacueren uit de buurt van een bosbrand. De kampeerders waren via de weg van de buitenwereld afgesloten, in een natuurgebied in het Sierra Nevada-gebergte, ten zuiden van het Yosemite National Park. De enige toegangsweg naar het Mammoth Pool-terrein is door de brand niet bereikbaar.

Met helikopters van de National Guard in Californië worden de mensen in veiligheid gebracht. Zeker zes mensen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, melden lokale media. Twee mensen zijn zwaargewond. Op het vliegveld van Fresno, de dichtstbijzijnde grote stad, is een triagetent opgezet. waar tot nu toe 65 mensen zijn behandeld.

Hoeveel mensen er nu nog vastzitten is niet precies bekend. Het onmiddellijke gevaar voor de mensen die nog in het gebied aanwezig zijn, is volgens de LA Times geweken omdat het vuurfront voorbij is getrokken richting het noorden.

Vanaf het meer bij de camping zijn de rookwolken van de brand goed te zien. Bekijk hieronder de beelden: