Van den Hoogenband: 'Lifeguard reageerde adequaat, coach was gewoon supersnel'

"Je kunt niet bij van alles en nog wat de lifeguard het water in sturen. Ze reageerden volledig adequaat, ik heb de beelden nog teruggezien. Alleen die coach was supersnel."

Alvarez verloor vorig jaar tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona kortstondig haar bewustzijn tijdens haar oefening. Is het wel verantwoord om op deze manier door te gaan? "Diezelfde vraag heb ik aan de Amerikanen gesteld," zegt Van den Hoogenband. "Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet een erg bevredigend antwoord op gekregen."

Van den Hoogenband denkt dat coach Fuentes - "die al zo'n beetje op de rand van het bad stond" - al vermoedde dat er problemen waren. "We hebben dit probleem met dit meisje een jaar geleden in Spanje gehad. Ik denk dat ze extra alert zijn, dat is prima."

Lifeguards hoeven niet te wachten op een seintje van een jury, voordat ze in actie mogen komen. "Ze mogen spontaan het water, ze schatten de situatie in en we gaan daar geen barrières opleggen."

"Dit is in totaal de derde keer. Dan wordt het toch wel tijd dat zorgvuldig wordt uitgezocht wat er met dit meisje aan de hand is, voor zover dat nog niet gedaan is." Van den Hoogenband zegt met de Amerikaanse ploeg in gesprek te zijn.

Het gaat rond in Boedapest dat Alvarez vrijdag weer mee wil doen met de wedstrijden. Dat is onverantwoord, vindt arts Van den Hoogenband. "Er is een gerucht dat ze morgen nog in competitie zou komen. Nou, daar ben ik volledig op tegen. Daar ga ik voor liggen."