Nog meer miljoenen naar de Floriade, maar is de expositie daarmee gered?

Kleurrijke bloemenvelden, thema-tuinen en een spectaculaire kabelbaan boven de snelweg: de Floriade in Almere had een kleurrijk spektakel moeten worden, maar resulteerde vandaag in het opstappen van het Almeerse college. De expositie is een financiële strop geworden voor de gemeente. Vandaag werd bekend dat er nog eens 33,8 miljoen euro extra nodig is om de tentoonstelling tot het geplande einde open te houden. Dat bedrag komt boven op de 41,5 miljoen euro die al eerder door de gemeente was uitgegeven en niet meer wordt terugverdiend. De nieuwe miljoenen zijn nodig om de klap van de tegenvallende bezoekersaantallen op te vangen. Dat het aantal bezoekers achterblijft, is overigens al enige tijd bekend. De gemeente en Floriade BV, het bedrijf achter de tentoonstelling, lieten hiernaar gezamenlijk onderzoek doen. Sinds corona bezoeken Nederlanders minder vaak daguitjes en ook vinden veel mensen een dagkaartje (35 euro aan de deur) te duur, waren de belangrijkste conclusies. De achterblijvende bezoekersaantallen veroorzaken ondertussen een sneeuwbaleffect. Niet alleen betekent het minder inkomsten uit toegangskaartjes, ook de horeca- en parkeeropbrengsten lijden eronder. Maar de vrijetijdsbesteding van Nederlanders lijkt niet het enige probleem. Sinds de opening wordt de expositie geplaagd door negatieve reacties van teleurgestelde bezoekers. "Nog niet af" en "te duur", klaagden veel bezoekers online in de eerste weken na de opening. Inmiddels komen daar mondjesmaat positieve recensies bij, maar de toon leek gezet.

Tegenvallende bezoekersaantallen De tentoonstelling heeft nu dus miljoenen extra nodig, ter compensatie van de bezoekersaantallen. Want die vallen tot nu toe "verschrikkelijk tegen", concluderen betrokken partijen. Rekende Almere eerder nog op twee miljoen bezoekers, inmiddels gaat men uit van minder rooskleurige cijfers. Sinds de start van de expositie kwamen zo'n 232.500 mensen op de tentoonstelling af, een derde van het aantal waarop was gerekend. Twee miljoen bezoekers aan het einde van de rit is inmiddels dan ook "niet meer reëel", concludeerden de organisatie en gemeente vandaag. In de nieuwe plannen wordt uitgegaan van 1,2 miljoen bezoekers tot half oktober, als de expositie officieel ten einde komt. Maar het college houdt ook rekening met een nog somberder scenario, waarbij er maximaal 800.000 mensen komen kijken. Komt dat scenario uit, dan moet er zelfs 71,5 miljoen extra naar de tentoonstelling. Koning Willem-Alexander opende de Floriade afgelopen april:

Koning opent Floriade in Almere - NOS

In maart besliste de gemeenteraad dat er geen extra geld meer naar de Floriade mocht, tenzij dat uit een bestaand reservepotje kwam of er geld werd bijgedragen van buitenaf. Maar aan dat beleid vasthouden is niet meer mogelijk, concludeert het college vandaag. De expositie stopzetten is volgens de bestuurders geen optie. Zij vrezen voor imagoschade, voor zowel de Floriade als Almere zelf, als de stekker vroegtijdig uit de expositie gaat. De stad verstrekte overigens ook tientallen miljoenen aan leningen aan het project. De meest recente lening werd ruim een week geleden nog toegekend. Het ging om 5,2 miljoen uit het reservepotje. Om de schade verder te beperken, wil de gemeente de komende periode alle zeilen bijzetten om toch nog bezoekers naar de tuintentoonstelling te lokken. Met campagnes moeten de komende tijd specifieke doelgroepen worden bereikt. Daarnaast wordt overwogen om de entreeprijs te verlagen. Maar de vraag wie het nieuwe gat in de begroting gaat opvangen, blijft ondertussen staan. De gemeente wil de expositie openhouden, maar kijkt voor steun nadrukkelijk naar de provincie en het Rijk. Almere lijkt het ondertussen somber in te zien: "Als dit niet lukt dan zal het ons niet verbazen dat dit ook de laatste Floriade is."