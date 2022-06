VS kampt met tekort aan (duurder wordende) tampons

Het grote tekort aan babyvoeding in de Verenigde Staten is nog niet opgelost, maar Amerikaanse consumenten hebben er nu een nieuw probleem bij. In veel staten kunnen zij al wekenlang moeilijk aan tampons komen. Door een reeks problemen in de toeleveringsketen zijn winkelschappen voor tampons vrijwel leeg.

Het Amerikaanse tijdschrift Time publiceerde twee weken geleden een artikel over het tekort, dat de afgelopen maanden steeds groter werd. De voornaamste fabrikant van tampons in de Verenigde Staten, Procter & Gamble, weet het probleem in eerste instantie aan reclamespotjes met comédienne Amy Schumer. Door die spotjes nam de populariteit van hun merk Tampax flink toe.

Dat verklaart echter niet waarom ook andere tamponmerken veelal uitverkocht zijn, schreef Time. Inmiddels is duidelijk dat Procter & Gamble, dat de helft van alle verkochte tampons in de VS maakt, worstelt met grote problemen in de toeleveringsketen.

Duur katoen, geen personeel

Het bedrijf liet onlangs aan aandeelhouders weten dat het moeilijk aan materialen kan komen om tampons mee te maken. Dat zijn onder meer katoen, rayon (viscose) en plastic voor de verpakking - grondstoffen die vrijwel allemaal uit Azië en Europa moeten komen. Het verschepen van die grondstoffen is op dit moment duur en tijdrovend door een tekort aan zeecontainers en havenmedewerkers. In de VS zelf is er bovendien een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs om winkels te bevoorraden.

Edgewell, een andere grote fabrikant van tampons in de VS, zegt in Amerikaanse media dat het een personeelstekort heeft in de fabriek waar o.b.-tampons gemaakt worden. Meer arbeidskrachten zijn niet snel te krijgen: volgens de Amerikaanse wet zijn tampons een medisch product en daarom mogen er alleen specifiek opgeleide medewerkers in de fabriek aan de slag.

Drogisterijketens CVS en Walgreens bevestigden eerder deze maand aan de New York Times dat ze in hun winkels tekorten hebben aan tampons. Procter & Gamble liet aan de krant weten dat die tekorten maar "tijdelijk" zijn, maar kon niet zeggen hoelang vrouwen nog voor nagenoeg lege schappen staan. Sommige media melden dat klanten ondertussen tampons hamsteren.