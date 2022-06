Griekspoor verliest op Mallorca van verrassing Bellier, ook Medvedev uitgeschakeld

Tallon Griekspoor heeft een uitgelezen kans laten liggen om de laatste vier te bereiken op het grastoernooi van Mallorca. De Nederlander verloor in de kwartfinales van Antoine Bellier, de nummer 303 van de wereld: 7-5, 6-7 (5), 2-6.

Griekspoor had lang geen antwoord op de service van Bellier. Zijn Zwitserse tegenstander won drie games op love en verloor pas in de elfde game een punt op z'n eerste service. Er volgden direct twee dubbele fouten, waarop Griekspoor toesloeg.

In de tweede set had Griekspoor meer te vertellen in de games van Bellier, maar het lukte hem niet om een breek te forceren. In een tiebreak trok hij de set wel naar zich toe.

In de derde set braken slordigheden hem op. Al vloekend en tierend gaf Griekspoor, de mondiale nummer 53, zijn service twee keer weg.