Opnieuw massaal protest in Jeruzalem tegen premier Netanyahu

In Israël is weer massaal betoogd tegen premier Netanyahu. Duizenden mensen scandeerden leuzen voor zijn ambtswoning in Jeruzalem en op andere plaatsen in het land werden wegen en bruggen geblokkeerd. Het is de elfde week op rij dat wordt geprotesteerd.

De demonstranten eisen het aftreden van Netanyahu. Ze vinden onder meer dat de premier de coronacrisis niet goed aanpakt; het aantal besmetting loopt snel op door allerlei versoepelingen en ook het aantal werklozen is de afgelopen tijd flink toegenomen.

Verder is Netanyahu verwikkeld in een corruptieschandaal. Er lopen drie processen tegen hem en de demonstranten vinden dat hij daarom niet kan aanblijven als premier.

Agenten gewond geraakt

De protesten zijn de afgelopen weken relatief rustig verlopen, maar gisteravond kwam het tot enkele incidenten, onder meer bij een blokkade die door de politie was opgeworpen. Twee agenten raakten gewond. Dertien betogers zijn gearresteerd.

Premier Netanyahu weigert te vertrekken. Volgens hem zijn de protesten het werk van anarchisten.