Spitse geprezen voor 200ste interland: 'Een speelster als zij zie je maar zelden'

"Ik speel al mijn halve leven in Oranje. En ik ben er heel erg trots op dat ik morgen mijn 200ste interland ga spelen", zei Sherida Spitse op een persconferentie in Leeds. Daar trappen de Oranjevrouwen morgenavond hun oefencampagne voor het EK af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen gastland Engeland. "Toen ik als kind begon met voetballen, droomde ik ervan om voor Oranje te spelen. Ik had nooit gedacht dat ik al op mijn zestiende zou debuteren. Dat was tegen Engeland. Het is speciaal dat we nu weer tegen ze spelen, alsof het zo heeft moeten zijn." Aanvoerdersband én tegen Wiegman De inmiddels 32-jarige Spitse noemde het heel bijzonder dat ze morgen tegen Engeland de aanvoerdersband zal dragen, die normaal om de arm van keepster Sari van Veenendaal is. Ze vindt het al even speciaal om het op te nemen Sarina Wiegman, de bondscoach van Engeland die jarenlang zo succesvol was met Oranje.

Sherida Spitse op de training van Oranje - Orange Pictures

Spitse werd in 2019 recordinternational van Oranje door Annemieke Griffioen (156) te passeren. Met haar 200ste cap staat ze straks 25ste op de mondiale lijst van recordinternationals. "Het wordt een beetje mijn dag morgen", lachte Spitse. "Maar het gaat mij toch vooral om de prestatie van het team. Deze oefenwedstrijd tegen een topland als Engeland wordt heel belangrijk in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (komende dinsdag, red.) en op het EK. 'Een masterclass persconferentie' Die laatste opmerking kon op goedkeurend geknik van bondscoach Mark Parsons rekenen, die naast Spitse zat. "Sherida heeft zojuist een masterclass persconferentie gegeven", zei de Britse coach van Oranje. "In alles wat ze zei, kon je zien dat ze met haar mindset helemaal in het proces zit. Elk antwoord dat ze gaf, ging over de volgende stap. Ze weet precies wat het einddoel is en welke stappen daarnaartoe leiden." Daarom laat Parsons regelmatig Spitse de speelsters van Oranje toespreken. Met het EK voor de deur zal dat alleen maar vaker gebeuren.

"We hebben in het trainingskamp beelden van een hele jonge Sherida laten zien", vertelt Parsons. "Wat zij morgen gaat bereiken, 200 interlands spelen, dat is echt een enorme prestatie. Niemand in Nederland komt in de buurt en iedereen vraagt zich af hoe Sherida dat doet. In het filmpje zag je bepaalde karaktereigenschappen en gedrag dat je nodig hebt om dit te presteren", prees Parsons zijn aanvoerster. "Echt, haar standaard is hoger dan die van elke andere speelster. Ze heeft elke dag een maximale focus en een enorm oog voor detail", vervolgde de bondscoach. "En ze heeft er moeite mee als andere speelsters niet hetzelfde niveau van focus hebben. Ze probeert hen dan mee te trekken naar haar niveau en blijft hen herinneren aan haar standaard."

Oranje-bondscoach Mark Parsons - ANP

"Elk topteam heeft een speelster als Sherida nodig om te kunnen presteren. In alles dat ze doet is ze een enorme winnaar. Zulke spelers vind je maar zelden. Ik vind het prachtig dat we morgen de bijzondere mijlpaal van Sherida gaan vieren." '250 interlands? Wie weet' Bij de oefenwedstrijd tegen Finland op 2 juli in Enschede zal de KNVB Spitse in het zonnetje zetten, dan zullen ook haar vrienden en familie op de tribune zitten. "Ik vind die waardering heel bijzonder", zegt Spitse. "Normaal kijk ik nooit terug en wil ik alleen maar door en door. Bij deze mijlpaal ga ik echt wel even stilstaan, het doet best wel iets met mee." Ze is nog lang niet van plan om te stoppen. "250 interlands? Wie weet, het kan maar zo. Naarmate je ouder wordt, herstel je langzamer. Ik zal goed voor mijn lichaam moeten zorgen. Maar als we met Oranje nog een paar mooie toernooien gaan spelen, kan het snel gaan."