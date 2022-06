Feyenoord haalt middenvelder Wieffer naar Rotterdam-Zuid

Feyenoord heeft zich versterkt met Mats Wieffer. De 22-jarige defensieve middenvelder komt over van stadgenoot Excelsior en tekent tot de zomer van 2026. Eerder droeg hij het shirt van FC Twente.

Wieffer speelde in de afgelopen twee seizoenen 65 competitiewedstrijden voor Excelsior, waarin hij vijf keer scoorde. Hij was één van de dragende spelers van de ploeg die via de play-offs promotie naar de eredivisie afdwong.