Geen medaille dappere Corbeau, De Waard in PR naar WK-finale 50m vrije slag

Caspar Corbeau heeft in de finale van de 200 meter schoolslag geen medaille veroverd. Zo'n 150 meter lang ging Corbeau dapper met de beste finalisten mee op de WK in Boedapest. In de laatste 50 meter stortte hij in, Corbeau tikte in 2.09,62 als zevende aan.

Het raceplan van Corbeau - pijlsnel vertrekken en dan zo lang mogelijk volhouden - was tegenovergesteld aan dat van de winnaar van het goud. Langzaam beginnen en in de laatste vijftig meter alles rechtzetten leverde Zach Stubblety-Cook in 2.07,07 het goud op. Na de olympische titel heeft de Australiër, die halverwege de race nog laatste lag, nu ook de wereldtitel.

De Waard in PR naar finale 50m vlinderslag

Maaike de Waard heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De Waard zwom in de ochtendsessie al haar beste seizoentijd, voelde erna dat het nog wat sneller kon en tikte donderdagavond in een persoonlijk record van 25,75 aan voor een plek in de finale.

De Waard zwom in haar heat in de baan naast Sarah Sjöström. De Zweedse favoriet zette met 25,13 de snelste tijd van de halve finales neer. Vrijdag om 18.02 uur is de finale.