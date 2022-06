Nieuwe wet moet uitbuiting in Japanse porno-industrie tegengaan

Dit is niet iets om over te lachen. Het is een belangrijk probleem.

Uiteindelijk deed ze toch aangifte. De directeur en twee werknemers werden gearresteerd. Het was een uitzonderlijke zet van de politie, die zich jarenlang afzijdig had gehouden in dit soort zaken. De arrestatie wakkerde een publieke discussie aan over de Japanse seksindustrie, maar bracht nog niet meteen verandering.

Geen biertje, wel in een seksfilm

Op 1 april ging de leeftijd waarop Japanners meerderjarig worden van 20 naar 18, en daarmee ook de leeftijd voor het meedoen in een pornofilm. Alleen voor het nuttigen van alcohol en tabak geldt nog een hogere leeftijd in Japan. Dat betekent dat een 18-jarige scholiere nu geen biertje mag drinken, maar wel een sterrenrol mag spelen in een seksfilm.

Dat voelde zo scheef dat het initiatief werd genomen om jonge vrouwen wettelijk te beschermen. Het voorstel voor de Adult Video Slachtofferpreventiewet werd in eerste instantie slecht ontvangen. Toen Ayaka Shiomura, van de Constitutionele Democratische Partij van Japan, tijdens een parlementaire discussie erover begon, werd ze door het merendeel van haar collega's uitgelachen. Shiomura reageerde verontwaardigd: "Dit is niet iets om over te lachen. Het is een belangrijk probleem."

Een filmpje van het incident kwam online te staan en wekte publieke verontwaardiging. Die was zo breed dat het wetsvoorstel daarna razendsnel door het Japanse Lagerhuis kwam. Het werd met brede steun goedgekeurd in het Hogerhuis, en is vandaag, vier maanden na indiening, in werking getreden.