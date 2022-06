Kabinet wil besluit Lelystad uitstellen en vluchten op Schiphol schrappen

Het kabinet is van plan het besluit over opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2024. En Schiphol mag vanaf eind 2023 niet meer dan 440.000 vluchten per jaar uitvoeren. Dat voorstel ligt morgen in de ministerraad op tafel, zo bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

Nu geldt op Schiphol nog een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment komt de luchthaven overigens niet aan dat aantal.

De NOS meldde vorige week dat het kabinet werkt aan ingrijpende maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan de eisen voor geluidsoverlast, stikstof en fijnstof. Bronnen zeiden toen dat het aantal toegestane vluchten op Schiphol van 500.000 naar 450.000 tot mogelijk 420.000 zou gaan.