Wespen ontregelen bridgers niet: 'EK-titel voor poorten van de hel weggesleept'

Toch verstoorden meerdere wespen de slotdag van de EK bridge, toen Nederland tegen Italië speelde. "Het was ongeveer toen een derde van de laatste wedstrijd gespeeld was", gaat Ros terug naar het moment dat het gebeurde. "In totaal werd twee spelers twee keer gestoken. Een Italiaan en een Duitser."

De Nederlandse ploeg, bestaande uit Bauke Muller, Louk Verhees, Berend van den Bos, Simon de Wijs, Ricco van Prooijen, Joris van Lankveld, captain Gert-Jan Ros en coach Ton Bakkeren, wist zijn concentratie te behouden en ging er voor het eerst in de geschiedenis met de Europese titel vandoor in de open categorie.

Terwijl de Europese top van de bridgewereld op het scherpst van de snede duelleerde bij de EK in het Portugese Funchal, vond een aantal wespen zijn weg naar binnen. Twee spelers werden gestoken en het toernooi moest even onderbroken worden.

"Daar kwam de man met de hamer voorbij", volgens Ros. "Na de wedstrijd tegen Zwitserland was het alle hens aan dek. Toen hebben we elkaar in de ogen gekeken en gezegd: dit mag niet meer misgaan."

Het leek er dit keer in Portugal op dat Nederland onbedreigd Europees kampioen zou worden, maar de ontknoping werd alsnog bloedstollend spannend. De Oranje-ploeg had namelijk zijn riante voorsprong grotendeels verspeeld door een forse nederlaag tegen wereldkampioen Zwitserland.

Nederland behoort zonder twijfel tot de wereldtop in het bridgen. In 1993 en 2011 werd de wereldtitel veroverd en afgelopen april werd de Nederlandse ploeg na een nipte nederlaag tweede op de WK. De Europese titel werd daarentegen nog nooit eerder veroverd.

"De Duitser was allergisch", gaat Ros verder. "Dus er moest een arts bij komen. Er ontstond commotie en de zaal werd ontruimd." Er was nog een andere zaal beschikbaar in het complex, waar het toernooi vervolgens werd voltooid.

En dat ging het ook niet. Nadat het duel even stilgelegd moest worden vanwege de wespen, werd er gewonnen van Italië. "Natuurlijk is het lastig om dan geconcentreerd te blijven", blikt Ros terug op de onderbreking in de wedstrijd. "Je zit middenin het spel, dus je moet je kaarten gedekt voor je houden en er mag geen informatieoverdracht plaatsvinden."

De zege op de Italianen volstond om de kleine voorsprong in het klassement te behouden en de titel alsnog binnen te slepen. "We hebben het kampioenschap voor de poorten van de hel weggesleept."

Groepsgevoel

Volgens Ros is het groepsgevoel onder de bridgers een van de belangrijkste factoren voor het succes van de ploeg. "We komen één keer per week bij elkaar in het nationaal denksportcentrum in Utrecht. Dan wordt er getraind. Dat is goed voor de ontwikkeling van de techniek, maar ook voor de sfeer in de ploeg."

En die sfeer werd alleen maar beter na het veroveren van de EK-titel. "We hebben wel even wat flessen met bubbels opengetrokken."