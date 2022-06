Oekraïense minister: 'Bij een 'nee' ontkurkt Poetin de champagne'

Het is volgens de minister "de magie van diplomatie" dat Nederland deed zwichten. En het feit dat ook Duitsland er uiteindelijk voor koos de aanvraag te steunen. "Het besluit van bondskanselier Olaf Scholz om ons te steunen, was inderdaad nuttig."

Nederland lag lang dwars, vooral vanwege de aangetoonde corruptie in het land. Maar het kabinet ging overstag en steunt de aanvraag nu. Kuleba: "De positie van Nederland is voor veel lidstaten indicatief en het is goed dat Nederland vandaag aan de goede kant van de geschiedenis staat."

De leiders van de EU-lidstaten overleggen vandaag in Brussel over de aanvraag van Oekraïne. Als het land kandidaat-lid wordt en de onderhandelingen eenmaal gestart zijn, kan het nog jaren duren voor het land volwaardig lid is.

"Ik duim natuurlijk flink, al blijkt uit alle berichten die we ontvangen, dat we een vlotte goedkeuring kunnen verwachten", zegt Kuleba. "Maar als Oekraïne vandaag geen kandidaat-lidstaat mag worden, zal dat een vergissing van Europa zijn."

De Russische president Vladimir Poetin zal een fles champagne ontkurken als de Europese leiders vandaag niet tot overeenstemming komen over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Dat zegt Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, in gesprek met Nieuwsuur.

Wat Oekraïne vooral hoopt is dat de goedkeuring voor de aanvraag een duidelijke boodschap afgeeft aan Poetin. "Dat Oekraïne deel uitmaakt van de Europese familie. Poetin zal daar rekening mee moeten houden, als hij nadenkt over de strategische keuzes en hoe lang hij kan blijven vechten. Hij verliest Oekraïne en hopelijk wordt dat vandaag op papier gezet."

Hij bestrijdt dat er in Oekraïne sprake is van corruptie op hoog niveau. "Het bestaat gewoon niet. Noch de president, noch de premier, noch leden van de regering zijn betrokken bij corruptie die het systeem in Oekraïne zou ondermijnen. Dit betekent niet dat ik het feit dat corruptie bestaat ontken. Wat ik betoog, is dat het corruptieprobleem in Oekraïne overdreven wordt."

Voordat de onderhandelingen voor een volwaardig lidmaatschap kunnen beginnen, moet Oekraïne nog een aantal belangrijke stappen zetten, onder meer op het gebied van de corruptiebestrijding en de rechtsstaat. "Deze voorwaarden liggen nogal voor de hand, we gingen toch al in die richting", zegt Kuleba.

Is Oekraïne niet bang voor een nog agressievere houding van Moskou? "Hoeveel erger kan het worden? Dat was precies de logica die sommige Europese leiders in het verleden volgden: 'laten we die beslissing niet nemen omdat het de situatie zal doen escaleren'. En wat heeft het ons gebracht? Het bracht ons naar de dag, 24 februari, toen Russische raketten Kiev en andere Oekraïense steden raakten en een grootschalige invasie plaatsvond."

Offers

De minister pleit voor nog meer druk op Rusland. "Poetin gebruikt gas nu als wapen. Om iedereen te laten voelen hoe erg het is om op gespannen voet te staan met Rusland. We moeten ons absoluut bewust zijn van het feit dat als Poetin slaagt in zijn agressie, andere spelers in de wereld - die niet tot het democratische kamp behoren - zijn voorbeeld zullen volgen."

Kuleba benadrukt het belang van eenheid. "Want we strijden hier niet alleen voor onszelf. Eensgezind moeten we zijn als het gaat om het leveren van wapens aan ons land, de sancties en de politieke druk op Rusland."

De oorlog zal eindigen als Oekraïne wint, zegt Kuleba. "We hebben bewezen dat we weten hoe we Rusland moeten verslaan. We kunnen het. Hoewel ik de moeilijkheden begrijp waarmee mensen in de Europese Unie te maken krijgen vanwege de economische druk van Poetin, voeren we hier in Oekraïne een echte oorlog. Hier brengen we de echte offers."