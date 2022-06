Fraser brandt van ambitie: 'Denk dat Utrecht voor Dost heel interessant kan zijn'

Het systeem dat Henk Fraser met FC Utrecht wil gaan spelen, is afhankelijk van de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Ofwel, vanuit dat standpunt is er nog maar weinig te zeggen van wat er van de club verwacht mag worden. En nee, Fraser wil zich absoluut niet indekken. "Als je niet uitspreekt dat je ambities hebt, kan dat ook weer tegen je werken", weet de voormalige assistent van Oranje. Veel nieuwe gezichten Ondanks de vele nieuwe gezichten op de eerste training, ging het vooral over de spelers die er niet waren. Jeugdinternational Daishawn Redan, die de aanval moet versterken. De ervaren Nordin Amrabat, als nieuwe leider van de ploeg. En de meedogenloze Bas Dost, omdat het ambitieuze FC Utrecht weer eens met scherp wil schieten. "We zijn gewend als trainers om te praten over spelers die er niet zijn", zegt Fraser. "Ik ben bezig met de groep die er wel is." Henk Fraser laat zich uit over de mogelijke komst van Bas Dost:

Fraser: 'Niet meer dan logisch dat wij Dost er graag bij zouden willen hebben' - NOS

Maar Fraser is de moeilijkste niet. Natuurlijk hoopt hij nog op versterking, zeker van achttienvoudig international Dost. "Als je kijkt naar zijn kwaliteiten, naar zijn persoonlijkheid. Ja, dan vind het niet meer dan logisch dat wij hem er graag bij zouden willen hebben." Zijn komst moet de kers op de taart worden, in weer een drukke transferzomer. Een periode waarin het volledige technisch kader vernieuwd werd, met naast Fraser ook nieuwe assistenten als Aleksandar Rankovic, Twan Scheepers en Harald Wapenaar. En spelers als Vasilis Barkas (Celtic), Luuk Brouwers (Go Ahead) en Nick Viergever (Greuther Fürth).

Quote We leven in een afrekenmaatschappij, dat wordt steeds erger. Henk Fraser loopt niet weg voor de ambities in Utrecht

Minstens zo opvallend waren de jongens die er nog steeds waren, zoals Adam Maher en Quinten Timber. Maher wil nog één keer een stap maken, maar heeft ondanks alle interesse nog geen nieuwe club gevonden. En speler van het jaar Timber lijkt niet te houden, gezien de miljoenenbedragen die voor de 21-jarige middenvelder worden genoemd. Met wat er overblijft, wil Fraser het maximale. "Ik kan niet zeggen of dat plek drie, vier, vijf of zes is."

Henk Fraser is terug bij de club waar hij van 1986 tot 1988 speelde - Pro Shots