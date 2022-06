Vakbond boos over inzet 'onervaren' agent bij incident met verwarde man

Politievakbond ANPV is boos over de inzet van een "relatief onervaren" politieagent bij een incident met een verwarde man, gisteren in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. De agent werd samen met twee politiestudenten naar het incident gestuurd en schoot de 23-jarige man neer. Die raakte zwaargewond.

De agent, die pas een paar maanden in het bezit is van zijn politiediploma, had nooit naar Den Hoorn gestuurd mogen worden, zegt ANPV-voorzitter Xander Simonis tegen Omroep West. "Deze mensen zijn voor de leeuwen geworpen en misschien wel voor de rest van hun leven beschadigd."

De afspraak is dat in een noodhulpauto, oftewel een politiewagen die naar een spoedincident rijdt, altijd twee agenten zitten van wie er minimaal één ervaren is. Ervaren ben je pas als je minimaal een jaar op straat actief bent als gediplomeerd agent, stelt Simonis.

"Die ervaren collega mag best vergezeld worden door een minder ervaren collega of een student", aldus de vakbondsvoorzitter. "Maar dit kan echt niet. Dat kun je als leiding van een bureau, maar zeker ook als korpsleiding, gewoon niet maken. Als je namelijk wordt ingezet, moet je handelen als het nodig is. Daar kun je geen afstand van doen."

Rare fratsen met roosters

Volgens Simonis heeft het inroosteren van onervaren krachten in de noodhulp alles te maken met een personeelstekort bij de politie. "Ik zou graag tegen alle leidinggevenden en zeker tegen de korpsleiding willen zeggen: als we ergens geen mensen voor hebben, ga geen rare fratsen uithalen met de roosters, maar zeg gewoon 'nee'", aldus de vakbondsvoorzitter. "Met deze krapte kunnen we gewoon niet alles."

Simonis verwijst naar het personeelstekort op Schiphol. "Ook daar wordt 'nee' verkocht. Deze jonge agenten moeten nog veertig jaar mee. Dit incident dragen ze de rest van hun leven mee. Misschien lopen ze wel PTSS op."

Bij het incident gisteren in Den Hoorn, vlak bij Delft, werd een 23-jarige inwoner van het dorp neergeschoten omdat hij een steekwapen bij zich had en dreigde brand te stichten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden wordt geschoten.

De politie laat desgevraagd weten later met een reactie te komen op het incident.