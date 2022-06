TUI fly en Sunweb: geboekte vluchten deze zomer gaan door

De voor deze zomer reeds geboekte vluchten met TUI fly worden niet geschrapt, meldt TUI Nederland in een verklaring. Ook vakanties met vertrek vanaf Schiphol die via touroperator Sunweb zijn geboekt, kunnen doorgaan. Het gaat om vakanties tussen 7 juli en 14 augustus.

Om de grote drukte op Schiphol te beperken moeten luchtvaartmaatschappijen fors snijden in het aantal vanaf Schiphol vertrekkende vluchten.

Sunweb zegt dat slechts 1 procent van hun klanten vanaf een andere luchthaven moet vertrekken of op een andere dag vertrekt. De vluchten van de passagiers van TUI fly voor juli en augustus worden volgens het bedrijf niet geschrapt. Een deel van de TUI-passagiers zal wel noodgedwongen moeten vliegen vanaf een regionale luchthaven.

Onzekerheid over pakketreizen

Er is nog wel onzekerheid voor mensen met een pakketreis die vliegen met een andere aanbieder, zoals Transavia of KLM. TUI en Sunweb zeggen nog te wachten op aanvullende informatie van andere luchtvaartmaatschappijen. Het is dus mogelijk dat vluchten voor deze passagiers wel worden geschrapt. Naar verwachting horen de reisorganisaties dat half juli.

TUI gaat vanaf volgende week klanten informeren over eventuele aanpassingen aan hun vliegreis. Sowieso is al duidelijk dat alle vliegvakanties naar het Caribisch gebied vanaf Schiphol blijven vliegen.

Rechtszaak tegen Schiphol

Transavia maakte gisteren bekend dat er een streep gaat door 240 vluchten in juli en augustus. Hierdoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. In juli moet KLM dagelijks 7000 passagiers teleurstellen, zo werd begin deze week duidelijk.

De luchtvaartmaatschappijen zijn boos dat Schiphol hen dwingt tot het annuleren van vluchten. Vorige week stapte de brancheorganisatie voor reisorganisaties naar de rechter; de ANVR wil dat Schiphol de schade gaat vergoeden.

Ook internationaal chaos op luchthavens

Behalve op de luchthaven van Amsterdam zijn er ook op andere Europese vliegvelden grote problemen. De problemen zijn het gevolg van een combinatie van factoren: van personeelstekort en onvrede over arbeidsvoorwaarden tot een grote vraag naar vliegreizen na twee jaar coronapandemie.