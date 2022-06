TUI fly: alle voor deze zomer geboekte vluchten gaan door

De voor deze zomer reeds geboekte vluchten met TUI fly worden niet geschrapt, meldt TUI Nederland in een verklaring. Veruit de meeste vluchten kunnen vanaf Schiphol vertrekken, maar een deel van de passagiers zal noodgedwongen moeten vliegen vanaf een regionale luchthaven.

Om de grote drukte op Schiphol te beperken moeten luchtvaartmaatschappijen fors snijden in het aantal vanaf Schiphol vertrekkende vluchten. De vluchten van de passagiers van Tui fly worden volgens het bedrijf niet geschrapt.

Er is nog wel onzekerheid voor mensen met een TUI-pakketreis die vliegen met een andere aanbieder, zoals Transavia of KLM. TUI zegt nog te wachten op aanvullende informatie van andere luchtvaartmaatschappijen. Het is dus mogelijk dat vluchten voor deze passagiers wel worden geschrapt.

Transavia maakte gisteren bekend dat er een streep gaat door 240 vluchten in juli en augustus. Hierdoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen.