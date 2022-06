Tbs-kliniek Nijmegen: ontsnapping ging te snel om in te grijpen

De bewaking van de Pompekliniek had direct in de gaten dat er dinsdagavond twee tbs'ers een ontsnappingspoging ondernamen. Maar het ging zo snel, dat ingrijpen niet mogelijk was, stelt directeur Edo de Vries van de Pompestichting tegenover De Gelderlander. Een tweede hek, dat ontsnappingen uit de kliniek in Nijmegen moeilijker moet maken, is na drie jaar nog steeds niet af.

Luciano Dijkman en Sherwin Windster slaagden er dinsdag rond 20.30 uur in om via een gat in het hek uit de kliniek te ontsnappen. Vervolgens stapten ze in een klaarstaande auto: een witte Volkswagen Golf. Handlangers - onbekend is hoeveel - hadden met een slijptol een gat in het hek gemaakt.

De politie stuurde snel een helikopter de lucht in om het duo te zoeken, maar ze bleken al snel gevlogen. Op dit moment is een speciaal team van de politie, FastNL, op zoek naar Dijkman en Windster. Gistermiddag deelde de politie een opsporingsbericht met een foto van de ontsnapte criminelen.

Tweede hek nog niet af

Het is niet voor het eerst dat er mensen ontsnappen uit de Pompekliniek. Ook in 2017 en 2019 wisten er tbs'ers te vluchten; een keer ook door een gat in het hek, de andere keer door eroverheen te klimmen. Die incidenten waren de aanleiding om de veiligheidsmaatregelen rondom de kliniek te verscherpen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid drong aan op een hek van vijf meter hoog. Dat zag de kliniek niet zitten, zegt De Vries in De Gelderlander: "Je kunt een hoge muur om de kliniek zetten, maar dan loop je weer het risico dat personeelsleden worden gegijzeld bij een uitbraakpoging." In plaats daarvan werd besloten tot een extra hek om het complex heen, met een kostenplaatje van 6 miljoen euro.

De bouw daarvan is nog altijd niet af. Twee derde van het extra hek staat inmiddels, maar net niet op de plek waar de tbs'ers dinsdag hun geluk beproefden. Aan het eind van dit jaar is het extra hek wel compleet, zegt directeur De Vries. Ook dat is volgens hem echter geen garantie op het voorkomen van ontsnappingen: "Al winnen we wel tijd bij een uitbraak."