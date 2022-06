Vrolijke chaos op Curaçao en 'kleurloos' FC Groningen; Langeler leeft in twee werelden

Weinig mensen in de voetbalwereld zullen meer contrast in hun werk hebben dan Art Langeler. Als bondscoach van het zonnige Curaçao kampt hij met een slechte organisatie en als opleider bij de stugge middenmoter FC Groningen hoopt hij wat meer kleur toe te voegen aan de club. Op 1 juli begint hij officieel bij Groningen, waar hij als 'hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw' jeugdspelers moet gaan helpen om de laatste stap naar het profvoetbal te zetten. Tot het zover is heeft de voormalig hoofdtrainer van PEC Zwolle, hoofd jeugdopleiding van PSV en directeur voetbalontwikkeling van de KNVB de tijd om bij te komen van zijn avonturen op Curaçao. Want er gebeurden weer de gekste dingen in de afgelopen interlandperiode. Langeler houdt er een blog over bij op LinkedIn en sprak erover bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. In de Nations League van Midden- en Noord-Amerika speelde de eilandploeg deze maand tegen Honduras (tweemaal) en Canada.

Langeler langs de lijn als bondscoach van Curaçao - Getty Images

"Toen ik in Curaçao begon, snapte ik heel goed dat het anders zou zijn dan bij de KNVB", zegt Langeler. "Maar ik had niet gedacht dat het op organisatorisch vlak zó anders zou zijn." Frietje als lunch, dikke prima Als voorbeeld haalt Langeler de reis van Honduras naar Canada aan. Die begon om 2.30 uur 's nachts en duurde via twee tussenstops 24 uur. "Het was totaal onverantwoord met het oog op het herstel van de spelers. Bovendien bleek dat een aantal spelers Canada niet in mocht omdat ze niet volledig gevaccineerd tegen corona waren. En een flink deel van de selectie kreeg buikgriep." Dat Curaçao 'slechts' met 4-0 verloor van de WK-ganger, was een meevaller voor de bondscoach. De turbulente voorbereiding past naadloos binnen eerdere ervaringen van Langeler op het Caribische eiland, waar hij in april aan de slag ging. Toen hij voor de eerste keer arriveerde op de luchthaven, was er tot zijn verbazing niemand van de bond om hem op te halen. Langeler moest zelf maar wat belletjes plegen om vervoer te regelen. En een fatsoenlijke teambespreking met een whiteboard tijdens de lunch bleek ook niet tot de mogelijkheden te behoren. De spelers aten in een all-inclusive hotel in de buitenlucht aan het zwembad tussen de andere hotelgasten. Sportvoeding stond er niet op het menu, friet en frikadellen wel. "Heel veel dingen zijn niet geregeld, dat hoort bij de cultuur daar", lacht Langeler. "Maar een dag later komt de zon weer op en is het weer mooi weer. Er klinkt muziek en iedereen is vrolijk." Langeler heeft zich er al snel bij neergelegd. "Een frietje in de buitenlucht, dikke prima. Je kunt je daar wel heel druk over maken, maar ik heb inmiddels geleerd om het zo goed mogelijk te doen met de middelen die er zijn."

De spelers van Curaçao betreden het veld voor de wedstrijd tegen Canada. Eloy Room, Vurnon Anita, Juninho en Leandro Bacuna zijn de bekendste spelers van de eilandploeg - Getty Images