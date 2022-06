Na ruim jaar huisarrest zit Aung San Suu Kyi nu in een isoleercel

De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, zit sinds enkele dagen in een isoleercel. Bijna anderhalf jaar nadat ze onder huisarrest werd geplaatst, is de Nobelprijswinnaar deze week overgebracht naar een gevangenis in hoofdstad Naypyidaw.

De militaire machthebbers van het Oost-Aziatische land hebben dit bekendgemaakt in een verklaring. Aung San Suu Kyi verkeert in goede gezondheid, laat een anonieme bron weten aan persbureau AFP.

Politiek proces

De 77-jarige leider is onlangs door een militaire rechtbank veroordeeld tot elf jaar cel wegens corruptie en opruiing, en er wachten nog meer rechtszaken. Die zittingen vinden straks waarschijnlijk plaats in het gevangeniscomplex. Het is een politiek schijnproces, zeggen mensenrechtenorganisaties en tegenstanders van het militaire regime.

Suu Kyi werd op 1 februari vorig jaar gearresteerd tijdens de staatsgreep. Een groot deel van de tijd stond ze onder bewaking in haar eigen woning in de stad Yangon. Later werd ze naar een onbekende locatie overgebracht, vermoedelijk een militaire basis.

Burgeroorlog

Een speciaal gezant van de VN noemde de situatie in Myanmar onlangs een burgeroorlog. Uiteenlopende gewapende groeperingen vechten min of meer eensgezind tegen het regeringsleger. De oppositie claimt ongeveer de helft van het land onder controle te hebben.

Naar schatting zeker 14.000 Myanmarezen zijn in de nasleep van de coup gearresteerd wegens verzet tegen de militaire machthebbers. Van hen zitten er nog zo'n 11.000 vast.

Suu Kyi heeft al eerder lange tijd onder huisarrest gestaan. Onder de vorige militaire regering mocht ze ongeveer 15 jaar lang haar woning niet verlaten. In die tijd kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede toegekend, voor haar rol in de democratisering van Myanmar.