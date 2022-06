Succesvolle ochtendsessie WK zwemmen: De Waard, De Boer, Puts en Korstanje verder

De ochtendsessie van de zesde dag bij de WK langebaanzwemmen is voor de Nederlandse equipe succesvol verlopen. Vier Nederlanders plaatsten zich voor de halve finales in Boedapest.

Op de 50 meter vlinderslag kwamen Maaike de Waard en Tessa Giele in actie. De Waard schaarde zich met 25,92 seconden als vierde onder de laatste zestien. Giele redde het niet. Zij tikte in de series aan na 26,63 en daarmee kwam ze niet verder dan de negentiende plaats. De Chinese Zhang Yufei was met 25,39 de snelste van het deelnemersveld.

Twee Nederlanders in halve finales 50 vrij

Op de 50 meter vrije slag hebben Thom de Boer en Jesse Puts de halve finales bereikt. Nyls Korstanje lukte dat op de 100 meter vlinderslag.