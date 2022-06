Vanavond op tv: Debat stikstofaanpak • Krijgt Oekraïne een 'ja'?

Stikstofaanpak: Kamer kritisch

Een dag na het grote boerenprotest staat vandaag opnieuw de stikstofproblematiek centraal: de Tweede Kamer debatteert de hele dag over de plannen van het kabinet om de uitstoot in 2030 met 50 procent te verminderen. Sinds de aankondiging van de plannen is er niet alleen protest van de boeren, ook het VVD-congres roept op tot een andere koers, provincies komen in actie en regeringspartijen CDA en ChristenUnie hameren op "cruciale" aanpassingen.

Volg het debat via het liveblog van de NOS.