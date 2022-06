Synchroonzwemster dreigt te verdrinken op WK: coach duikt water in en redt haar

Alvarez was na haar oefening buiten bewustzijn geraakt en naar de bodem van het bad in Boedapest gezonken. Gehuld in korte broek en T-shirt dook haar coach zonder aarzelen het water in toen ze zag dat de 25-jarige synchroonzwemster dreigde te verdrinken.

"Het was beangstigend. Ik moest het wel doen want de verantwoordelijke badmeesters grepen niet in", citeerde de Spaanse krant Marca coach Andrea Fuentes, zelf een oud-zwemster.

Enkele minuten later konden de toeschouwers en collega-zwemmers opgelucht ademhalen: Alvarez was weer bij kennis.

Uiteindelijk schoot ook de badmeester te hulp en werd Alvarez per brancard afgevoerd. Fuentes zei later dat Alvarez wellicht twee minuten niet geademd had. "Haar longen zaten vol water. Eenmaal op een veilige plek gaf ze over, hoestte een paar keer en alles was weer in orde."

"Anita is oké, dat hebben de artsen bevestigd", liet de Amerikaanse zwembond weten. Alvarez heeft donderdag vrijaf gekregen voor de landenwedstrijd, maar Marca weet te melden dat ze waarschijnlijk zaterdag in de finale wel weer van de partij zal zijn.

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat dit Alvarez overkwam. Tijdens een olympisch kwalificatietoernooi vorig jaar in Barcelona raakte ze ook al eens kortstondig buiten bewustzijn tijdens haar oefening.

Dat is voor coach Fuentes echter geen reden tot paniek. Ze benadrukt dat het in andere sporten wel vaker gebeurt dat atleten flauwvallen. "We kennen de beelden uit de marathon, het wielrennen. Onze sport is niet veel anders. Ook in het zwembad gaan we soms over onze limiet."