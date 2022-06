PSV huurt jeugdinternational Hoever van Wolves: 'Aan deze stap ben ik toe'

Ki-Jana Hoever speelt het komende seizoen voor PSV. De Eindhovenaren huren de rechtervleugelverdediger voor een seizoen van Wolverhampton Wanderers.

"Aan deze stap ben ik toe", zegt de jeugdinternational van Oranje op het clubkanaal van de Eindhovenaren. "Na een gesprek met de trainer was het voor mij duidelijk dat ik hier wil gaan spelen."

Hoever (20) was op zijn zestiende een van de jongste debutanten voor Liverpool, waarna Wolves de tiener twee jaar geleden voor een slordige tien miljoen euro overnam. Daar kwam de Amsterdammer echter niet uit de verf. Manager Bruno Lage verweet Hoever onlangs nog dat hij ook niet hard genoeg trainde.

Onder de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij hoopt Hoever bij PSV meer wedstrijden te kunnen spelen dan die negen keer die hij de afgelopen twee seizoenen in de Premier League mocht starten. "Hij krijgt de kans om zich bij PSV als rechtervleugelverdediger door te ontwikkelen. Dat is in onze ogen zijn sterkste positie", aldus John de Jong.

Geen koopoptie

De technisch directeur van PSV meldt verder dat hij geen optie tot koop heeft bedongen op Hoever. "Wij wilden het risico tot wekenlange onderhandelingen niet lopen en hebben daarom snel gehandeld."

Na de keepers Boy Waterman en Walter Benítez is Hoever de derde nieuweling bj PSV voor het aankomend seizoen.