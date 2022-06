Geld is er niet meer bij de bond, dus trainen schermbroers Tulen elkaar

Hieronder zie je beelden van Tristan Tulen in de EK-finale tegen de Fransman Yannick Borel, die een maatje te groot was.

Tristan Tulen geldt als de beste Nederlandse schermer van het moment, nadat oud-olympiër Bas Verwijlen onlangs een punt achter zijn carrière heeft gezet. De zilveren medaille is het grootste Nederlandse succes in meer dan tien jaar.

Gezellig is het wel om elkaar te coachen, maar echt handig is het dus niet altijd. De gebroeders Tulen waren deze week met twee ploeggenoten voor Nederland actief op de EK schermen in Antalya. Dat deden ze vanuit een underdogpositie, want geld voor schermen is er in Nederland maar weinig: het is "passen en meten".

Op een gehuurde baan in een sporthal in Den Bosch hijsen de broers Tristan en Rafael Tulen zich meerdere malen per week beurtelings in een veel te dik pak. Urenlang vangt de ene broer de slagen van de andere op. De twee zijn elkaars schermtrainers, omdat er bij de bond geen geld meer is voor fulltime coaches.

En dat alles dus met zijn jongere broertje als coach: tussen de grijze, ervaren trainers van toplanden als Frankrijk en Italië, zit voor 'Team Tulen' een 24-jarige jongen in het coachvak.

De samenwerking van de broers werd uit nood geboren, maar is door het tweetal met volle overtuiging aangegaan. "We gingen langs bij andere landenteams om onderzoek te doen naar technische en tactische trainingsmethoden", vertelt Tristan Tulen. "Omdat ik fysiotherapeut ben en mijn broer diëtist zijn we van onszelf al goed onderlegd in het fysieke gedeelte."

Dat zijn broertje jong en onervaren is, vormt geen belemmering. "We zijn als mens en als schermer heel verschillend, maar daarom vullen we elkaar juist goed aan. Rafael is een verdedigende schermer en ik een aanvallende. En buiten de baan ben ik gestructureerd en goed in het regelen van dingen, terwijl hij juist weer de creatieve geest is."

Steeds minder budget

De wat oudere Tristan Tulen kwam in aanraking met het schermen toen er nog het een en ander mogelijk was. "Tien jaar geleden hadden we nog een trainingscentrum op Papendal, waar ik in mijn jeugd ook nog heb getraind. Dat is stopgezet. Dat soort ontwikkelingen betekenen dat wij het nu anders moeten doen."

En dus regelen de broers het allemaal zelf. Van de banen waar ze op trainen tot de reiskosten voor toernooien en sponsorcontracten.