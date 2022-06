Tientallen jaren cel geëist tegen Epstein-handlanger Maxwell

Amerikaanse aanklagers eisen dat Ghislaine Maxwell 30 tot 55 jaar achter de tralies verdwijnt. De 60-jarige Britse werd eind vorig jaar schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes, die vervolgens misbruikt werden door zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel.

Volgende week dinsdag doet de rechter in New York uitspraak. De advocaten van Maxwell zeiden vorige week dat ze niet meer dan vijf jaar celstraf moet krijgen voor haar aandeel in het misbruikschandaal.

De aanklagers schrijven in hun document dat Maxwell tussen 1994 en 2004 een "rol speelde in het gruwelijke seksuele misbruik van meerdere jonge tienermeisjes". Haar daden noemen ze "monsterlijk".

De aanklagers onderstrepen dat Maxwell de meisjes doelbewust uitkoos om seksueel uitgebuit te worden. "Daarmee gaf ze haar slachtoffers permanente, emotionele en psychologische littekens", stellen de aanklagers. Ze vinden dat alleen een lange gevangenisstraf recht doet aan wat de slachtoffers is overkomen.

Cruciale rol misbruik

Vier vrouwen getuigden in de zaak waarin Maxwell vorig jaar schuldig werd bevonden. Ze vertelden over het misbruik in de jaren 90 en 2000 in huizen van Epstein in Florida, New York en New Mexico.

De slachtoffers zeiden dat Maxwell een cruciale rol speelde bij het mogelijk maken van het misbruik. Ze won hun vertrouwen en haalde de meisjes over om massages te geven aan Epstein. Daarna begon het misbruik dat steeds verder uit de hand liep.

Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis. Hij zat daar in afwachting van zijn zaak. Een maand daarvoor was hij opgepakt. Maxwell, die ook een liefdesrelatie met Epstein had, werd een jaar later aangehouden.