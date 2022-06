97 jaar oud en toch op de camping in Emmeloord

Bewoners van een aantal verzorgingscentra in de Noordoostpolder kunnen deze zomer een paar dagen voor de deur kamperen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een reizende camping opgezet.

"Dit is toch hartstikke leuk. Er is wat actie", zegt een 'kampeerster' in Emmeloord bij Omroep Flevoland. "Ik ben 97 en ik heb veel gekampeerd. Nu kan dat niet meer, maar ik krijg op deze manier toch weer een beetje het campinggevoel."

Pop-upkampeerterrein

Het idee voor een camping voor de oudere bewoners van zorgcentra stamt uit 2016. Toen was er voor een eerst een pop-upkampeerterrein bij verzorgingshuis Hof van Smeden in Emmeloord. Een paar caravans en tenten, een waslijn en een paar tuinstoelen. De bewoners konden in echte bedden slapen (veldbedjes of luchtbedden zouden een beetje te koud zijn).

Het pop-upkampeerterrein van toen is nu een reizende camping die deze zomer verschillende zorgcentra aandoet en daar telkens een week staat.

"Het gaat vooral om de beleving van het op de camping zijn. Met je voeten in het gras, op een kunststof stoel zitten en een paar spelletjes spelen", aldus welzijnscoördinator Paulien van der Zee. In gesprekken met bewoners gaat het vaak over vakantie, zegt ze: "Omdat dat niet meer lukt, moet het vakantiegevoel naar de woonzorgcentra komen. Eigenlijk heel simpel."

Playbackshow en barbecue

Vandaag worden spelletjes gespeeld. Er komen ook nog een playbackshow en een barbecue. Vuurkorven, lampjes en een waslijn met wat sokken en kleren, maken het vakantiegevoel compleet.

En zoals dat gaat op een camping wordt ook iedereen uitgenodigd om langs te komen voor een kop koffie. Als kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen een nachtje willen komen slapen, wordt dat ook geregeld.