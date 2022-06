Volleyballers doen goed mee in Nations League, maar zijn kansloos tegen Fransen

Nederland heeft zijn indrukwekkende zege in de Nations League op Slovenië geen vervolg kunnen geven. Tegen olympisch kampioen Frankrijk gingen de volleyballers van Oranje er in Quezon City kansloos af: 3-0 (25-14, 25-23, 25-13).

Tegen de Fransen was aan de ploeg van Roberto Piazza niet af te lezen dat er een team binnen de lijnen stond dat de laatste drie wedstrijden zonder setverlies had gewonnen. Pas na twintig minuten ontwaakte Nederland, nadat het eerste bedrijf al kansloos verloren was.

Oranje leek zich terug te knokken in de wedstrijd, met lange tijd een marge van vier op het bord. Maar halverwege de tweede set werd die voorsprong in een mum van tijd verspeeld, zoals Nederland ook in de derde de Fransen niet meer tot het einde kon bijbenen.

Nu tegen de Duitsers

Na zes wedstrijden is er nog steeds alle perspectief om de laatste acht te bereiken, aan het begin van deze speelronde stond Nederland met zijn drie zeges nog zesde. De volgende wedstrijd is over een dag tegen Duitsland.