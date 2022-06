Reddingswerk na aardbeving Afghanistan komt moeizaam op gang

In Afghanistan komt het reddingswerk na de zware aardbeving van eergisteren moeizaam op gang. Bij de beving kwamen zeker 1000 mensen om het leven, meer dan 1500 mensen raakten gewond. Volgens een hoge VN-gezant in Afghanistan zijn zeker 2000 huizen verwoest door de beving. Gemiddeld wonen er in het getroffen gebied zeven of acht mensen in een huis.

De beving was in een afgelegen gebied en het reddingswerk wordt nog verder bemoeilijkt door aardverschuivingen als gevolg van regenval van de afgelopen tijd. Daardoor zijn de vaak toch al slecht begaanbare wegen in nog slechtere staat. Er zijn helikopters ingezet om mensen in het getroffen gebied te hulp te schieten.

Staatspersbureau Bakhtar toonde beelden van mensen die met de hand door het puin zoeken naar vermisten. Of er machines naar het gebied zijn gestuurd en of die er überhaupt kunnen komen, is niet duidelijk. Sommige dorpen zijn volledig verwoest.