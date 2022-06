Ov-gebruik nog niet op niveau van vóór corona

Het gebruik van het openbaar vervoer is nog lang niet terug op het niveau van voor corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart.

In mei 2022 werd er 83,5 miljoen keer ingecheckt met de OV-chipkaart. Dat is 23 procent minder dan in mei 2019, de laatste meimaand voor de coronacrisis. Er zit geleidelijk wel groei in, want in april lag het aantal check-ins nog 26 procent lager dan drie jaar eerder en in maart 31 procent.

Noodzakelijke reizen

Het dieptepunt van het aantal ov-reizigers was in april 2020, de eerste volledige lockdownmaand. Toen waren er 15,8 miljoen check-ins. In die tijd mochten alleen noodzakelijke reizen worden gemaakt met het ov.

Daarna steeg het aantal check-ins geleidelijk, om steeds weer te dalen bij een nieuwe coronagolf. In januari 2022 werd er bijvoorbeeld 55,2 miljoen keer ingecheckt, 52 procent minder dan in januari 2020.

Eind februari 2022 werden de meeste coronaregels opgeheven, een maand later hoefde in het ov voor het eerst in bijna twee jaar ook geen mondkapje meer te worden gedragen.