Duizend tips over vermiste Tanja Groen, beloning van een miljoen euro ligt er nog

Bij Stichting De Gouden Tip zijn het afgelopen jaar ongeveer duizend tips binnengekomen over de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. De gouden tip, waar vorig jaar een miljoen euro voor werd uitgeloofd, zit daar nog niet tussen. De deadline voor de beloning loopt morgenavond af.

Op 23 juni vorig jaar, op de verjaardag van Groen, werd de stichting opgericht door Peter R. de Vries. Het was een van de laatste publieke acties van de misdaadverslaggever, op wie kort na het oprichten van de stichting een aanslag werd gepleegd.

De Vries zette zich jarenlang in voor een oplossing van de zaak. Hij startte een crowdfundingactie om een miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip. Het geld zou een jaar lang beschikbaar zijn. Tips die morgen na de deadline binnenkomen, komen niet meer in aanmerking voor de megabeloning, zo meldt de stichting.

Tanja Groen verdween in de nacht van 31 augustus 1993 op 18-jarige leeftijd. Ze fietste toen naar huis na een feestje van haar Maastrichtse studentenvereniging Circumflex. Er is meerdere keren zonder succes naar haar lichaam gezocht.

'Hoop nooit opgeven'

Alle informatie die het afgelopen jaar is binnengekomen, is bekeken door de stichting. Concrete tips zijn doorgestuurd naar het coldcaseteam van de politie dat aan de zaak werkt. Volgens de stichting is het team nog steeds bezig met het onderzoeken van deze tips.

"Ondanks de vele media-aandacht in Nederland, België en Duitsland is Tanja helaas nog niet gevonden", zegt de stichting. "Wij beseffen dat de kans om Tanja te vinden steeds kleiner wordt, maar we zullen de hoop nooit opgeven."

Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries die nu voorzitter is van de stichting, deed in mei een laatste oproep voor de tip die leidt naar antwoorden in de zaak, zo schrijft 1Limburg.

Dertig tips gecheckt

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het coldcaseteam momenteel zo'n dertig tips naloopt. "Als alle tips die zijn binnengekomen zijn onderzocht, wordt dit met de stichting kortgesloten. Ook de familie Groen wordt met enige regelmaat over de stand van zaken op de hoogte gehouden."