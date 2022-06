Bulgaarse regering gevallen, vierde stembusgang in ruim een jaar dreigt

De Bulgaarse regering is gevallen na een vertrouwensstemming in het parlement. Leden van de oppositie brachten een motie van wantrouwen in stemming, die het haalde met 123 tegen 116. De regering zat pas een half jaar in het zadel.

Volgens de oppositie heeft de regering van de pro-Europese premier Petkov te weinig gedaan om de inflatie en andere economische problemen in het land aan te pakken. Een van de coalitiepartners van Petkov, de partij ITN, trok eerder deze maand de steun in, wat leidde tot de motie van wantrouwen. Die werd ingediend door de GERB-partij van de conservatieve oud-premier Borisov, die het land tien jaar leidde.

Of er ook nieuwe verkiezingen volgen is nog onduidelijk. Petkov krijgt nog de kans om een nieuwe regering te vormen, net als twee andere partijen. Anders is het aan president Radev om binnen twee maanden nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Daarmee zou het land voor de vierde keer sinds april vorig jaar naar de stembus moeten.

"We beloven dat er een dag zal komen waarop Bulgarije een succesvol, welvarend, Europees land zal zijn, zonder maffia", zei Peskov na de stemming over de motie van wantrouwen. Hij beloofde zijn aanhangers door te gaan met het doorvoeren van hervormingen.

Euro

Bulgarije is een van de armste lidstaten van de Europese Unie. Door de val van de regering komen ook Europese fondsen in gevaar, net als de toetreding van Bulgarije tot de euro. Die staat gepland voor 2024.

Binnen de coalitie was ook grote onenigheid over de toetreding van Noord-Macedonië tot de Europese Unie. De regering hield die toetreding lang tegen, onder meer omdat Bulgarije wil dat Noord-Macedonië zijn "Bulgaarse roots" erkent. Maar Petkov zette de deur onlangs op een kier om dat veto op te heffen, onder druk van de EU en NAVO. Coalitiepartner ITN vond dat Petkov de Bulgaarse belangen niet serieus nam.

Petkov is voor Bulgaarse begrippen zeer positief over de Europese Unie en de NAVO. Bulgarije had in het verleden juist goede banden met Rusland.