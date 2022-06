Macron maant politieke tegenstanders in toespraak tot samenwerking

De Franse president Macron stelt voor het land "op een andere manier te gaan besturen", met compromissen tussen de verschillende politieke stromingen als uitgangspunt. Hij zei dat in een televisietoespraak, drie dagen nadat zijn samenwerkingsblok de meerderheid verloor in het Franse parlement.

Macron sprak de afgelopen dagen vrijwel onafgebroken met leiders van andere politieke partijen. Maar zijn opponenten bleken niet warm te lopen voor een coalitie met de partij van de onlangs herkozen president.

'Diepe verdeeldheid'

De toenadering blijven zoeken is noodzaak voor Macron. Zijn Ensemble behaalde zondag 245 zetels bij de Franse parlementsverkiezingen. Voor een meerderheid zijn 289 zetels vereist. Dat betekent dat het een stuk lastiger wordt om zijn plannen door de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, te loodsen.

Het linkse samenwerkingsverband Nupes van Jean-Luc Mélenchon kreeg zondag 131 zetels. De uiterst rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen kwam uit op 89 zetels en de conservatieve Republikeinen (LR) behaalden 61 zetels. Die situatie is ongebruikelijk in de Franse politiek.

Volgens Macron laat de verdeling van zetels in de Assemblée "breuken en diepe verdeeldheid in het land" zien. "Maar ik geloof dat het mogelijk is om een bredere en heldere coalitie te vinden om actie te ondernemen", zei hij. "Dat moet geen stilstand betekenen, het moet betekenen dat er overeenkomsten gesloten worden."

De president maande zijn politieke opponenten om binnen twee dagen duidelijkheid te geven over eventuele coalitievorming of samenwerking op losse onderwerpen.