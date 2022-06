Waterpolosters verliezen op WK van Amerika, dat al jaren in het goud baadt

Oranje begon zondag nog voortvarend aan het WK, door Argentinië met grote cijfers (29-6) te verslaan. In dat duel was Nederland superieur; alle speelsters wisten toen raak te schieten.

Alle duels van Oranje zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Vrijdag is Zuid-Afrika vanaf 19.30 uur de derde en laatste tegenstander in de groep. De winnaar van de poule plaatst zich direct voor de kwartfinales, de nummers twee en drie gaan door naar de tussenronde.

In het bad in Boedapest was Nederland in de openingsfase aan de bal bij vlagen sterk, maar op bepalende momenten ging het mis. Omdat de Verenigde Staten met scherp schoten en de voortreffelijke Ashleigh Johnson op doel had, ging het eerste kwart toch naar Amerika.

De hechte defensie van de VS dwong Oranje in deel twee in steeds onmogelijkere schotposities. Laura Aarts hield Oranje met een aantal reddingen in de race en het werd in het laatste kwart op 7-9 nog even spannend. De Amerikaansen waren daarna weer bij de les en maakten het geroutineerd af.

Vrijdag speelt Oranje zijn derde en laatste pouleduel tegen Zuid-Afrika. Dat land ging er eerder hard af tegen de Verenigde Staten en verloor ook van Argentinië. Nederland staat nu tweede in de groep.