Biden roept Congres op om accijns op brandstof in zomer op te schorten

De Amerikaanse president Biden heeft het Congres opgeroepen om tijdelijk geen landelijke accijns te heffen op benzine en diesel. Hij zegt Amerikanen daarmee tegemoet te willen komen, nu de energieprijzen ongekend hoog zijn. Biden stelt een pauze van drie maanden voor. "Het haalt de pijn niet helemaal weg, maar het zou zeker wel helpen", zegt de president.

De federale regering rekent per gallon benzine (bijna 4 liter) zo'n 18 cent accijns, voor diesel is dat ruim 24 cent. Vergeleken met een jaar geleden zijn de brandstofprijzen in de VS fors gestegen. Vorig jaar rekenden Amerikanen gemiddeld nog zo'n 3 dollar af per gallon benzine, vorige week kwam die prijs voor het eerst boven de 5 dollar (dat komt neer op 4,70 euro per 4 liter).

Het voorstel is onderdeel van een groter plan. Zo wil Biden ook dat individuele staten hun accijnsheffing ook drie maanden opschorten. Sommige staten, zoals New York en Connecticut, hebben dit al ingesteld. Verder roept hij pompeigenaren op de prijs van brandstof te verlagen. Zij zijn tijdens de coronacrisis veel inkomsten misgelopen en proberen die schade nu in te halen door de prijzen kunstmatig hoog te houden.

Sceptische Democraten

Het is nog maar de vraag of Bidens plan van de grond komt. Democraten in het Congres zijn sceptisch en ook economen hebben hun bedenkingen.

Saillant is dat toenmalig presidentskandidaat Barack Obama in 2008 tijdelijke accijnsverlagingen op brandstof omschreef als trucje, waarmee politici aan kiezers kunnen laten zien dat zij iets voor elkaar hebben gekregen. Biden werd vicepresident onder Obama.

Afgelopen maart poogde Biden ook al de olieprijzen omlaag te krijgen. Hij kondigde toen aan gedurende zes maanden elke dag ruwweg 1 miljoen vaten olie uit de reserves vrij te geven.