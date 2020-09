Geen festival, toch een onverwachte vuurwerkshow in Scheveningen

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen zou dit jaar groots worden gevierd, want het bestaat 40 jaar. Vanwege corona werd ook dit evenement afgelast. Maar de organisatie had vanavond een verrassing in petto. Rond 21.30 uur werd de hemel boven de kust verlicht door zo'n honderd drones en aansluitend knallend vuurwerk, meldt Omroep West.

Het was het tweede jaar op rij dat het festival niet door kon gaan. Vorig jaar werd het afgelast omdat het niet kon voldoen aan de veiligheidseisen. "Wij zijn natuurlijk teleurgesteld dat na vorig jaar dit jaar het evenement wederom niet in originele vorm kon plaatsvinden, maar we zijn erg blij dat we een passend alternatief hebben weten te vinden. Hopelijk hebben we hiermee Den Haag alvast warm kunnen maken voor de volgende editie", aldus een optimistische Bjorn van Dijl, van Stichting International Vuurwerkfestival Scheveningen.

'Hybride vorm van vuurwerk'

Mensen die vanavond in Scheveningen waren zagen eerst een speciale show met het thema 75 jaar Vrijheid. Begrippen als vrijheid, bevrijding, trots en overwinning werden symbolisch uitgebeeld. Ruim honderd drones in rood-wit-blauwe kleuren stegen op vanaf het strand van Scheveningen. Ze vormden tijdens de show een groengeel hart "naar alle inwoners, ondernemers en zorgverleners in Den Haag. Deze hybride vorm van vuurwerk en drones biedt mogelijkheden voor de toekomst", zei de Haagse economiewethouder Saskia Bruines.

Klik op onderstaande afbeelding om op Twitter een video te kijken van de droneshow.