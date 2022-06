Rob de Nijs voor de laatste keer op podium, staande ovaties van publiek

In de Ziggo Dome in Amsterdam was vanavond het allerlaatste optreden van Rob de Nijs (79). De zanger heeft de ziekte van Parkinson, waardoor optreden lastiger wordt. Met de show 't Is mooi geweest nam hij nu afscheid van zijn fans. De 79-jarige zanger werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden gingen fans meermaals staan. Nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger werden luidkeels meegezongen. De Nijs hield het tijdens de show niet altijd droog; ook fans spraken na afloop op Twitter van een bijzonder afscheid.

Beginnen met een staande ovatie is de enige opening die past … voor het laatst Rob de Nijs 👏🏻👏🏻👏🏻 #robdenijs #ziggodome pic.twitter.com/CPRR69x88H — Bianc (@Bianc1972) June 22, 2022

Het publiek sleept Rob de Nijs door deze emotionele avond. En gasten als Paskal Jakobsen, Waylon en Trijntje Oosterhuis dragen ook een mooi steentje bij. — Wilbert Mutsaers (@wilbertmutsaers) June 22, 2022

Het concert was een afsluiting van zijn ruim 60-jarige carrière. Met de single Het ritme van de regen scoorde De Nijs in 1963 zijn eerste grote hit. Datzelfde jaar deed hij namens Nederland mee met het Eurovisie Songfestival in de Belgische kustplaats Knokke. Na een minder succesvolle periode, waarin de zanger en zijn band uit elkaar gingen en De Nijs rollen had in de kinderseries Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, kwam hij in 1973 terug met de hits Jan Klaassen de trompetter en Dag zuster Ursula. Toch duurt het tot 1996 voordat De Nijs voor het eerst de nummer 1-positie pakt met Banger hart. Fans uit al die jaren waren erbij in de Ziggo Dome:

"In al die jaren is er zoveel gebeurd", zegt superfan Wil Luurs uit Wageningen. Ze was bij het afscheidsconcert en werd daar vergezeld door zo'n honderd andere leden van de fanclub van De Nijs. "Rob heeft zich ontwikkeld van een tieneridool tot een allround, perfectionistische zanger." Volgens Luurs maakt het repertoire van De Nijs hem zo bijzonder als artiest. "Ieder onderwerp dat je kunt bedenken wordt door hem bezongen. Soms zijn het zware thema's, maar de muzikale omlijsting maakt het lichter, zodat mensen het beter tot zich nemen en begrijpen." Veel van dat repertoire was te horen in de Ziggo Dome. De zanger werd daar ondersteund door zijn eigen Pur Sang Band en collega-artiesten Claudia de Breij, Danny Vera, Paskal Jakobsen, Sanne Wallis de Vries, Trijntje Oosterhuis en Waylon. Terug in de tijd: Banger hart uit 1996 was een van zijn grootste hits: